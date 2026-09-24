«До $40 млрд осело в кошельках»: Коррупция на Украине разрушает единство Европы
Эксперт Еловский: Европа угрожает главе ЕК санкциями из-за коррупции на Украине
Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK / ЕРА
Политолог Дмитрий Еловский заявил, что руководители европейских стран угрожают главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «жёсткими санкциями». Причина — коррупция на Украине. По некоторым оценкам, до 40 миллиардов долларов осело в кошельках украинского режима, евробюрократов, лоббистов и разведок Великобритании и США.
Это вызывает «абсолютное недовольство» национальных правительств, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru». Они требуют от фон дер Ляйен хоть что-то предпринять. По его словам, она не хочет ничего делать и пытается публично поставить Владимира Зеленского на место, надеясь, что европейские правительства от неё отстанут.
«Это может стать причиной серьёзных турбулентностей в отношениях между Зеленским, его спонсорами-евробюрократами и национальными правительствами Европы», — считает Еловский.
Коррупция на Украине, по его оценке, косвенно, но очень действенно разрушает европейское единство. Что дальше: неизвестно, последуют ли реальные санкции против фон дер Ляйен или угроза останется на словах. Ситуация может проясниться по мере развития событий.
А ранее Life.ru писал, что бесконечные инициативы фон дер Ляйен вызвали тревогу в НАТО. Среди них — создание европейского механизма реагирования на гибридные угрозы и Европейского совета по безопасности с участием стран ЕС и партнёров.
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