Politico: Инициативы фон дер Ляйен вызвали тревогу в НАТО

Предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере безопасности вызвали обеспокоенность у союзников по НАТО. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов альянса.

Речь идёт об идеях, которые фон дер Ляйен представила в Европарламенте. Среди них — создание европейского механизма реагирования на гибридные угрозы и Европейского совета по безопасности с участием стран ЕС и партнёров.

По данным Politico, государства НАТО не были заранее официально проинформированы Евросоюзом о предложениях главы Еврокомиссии. Дипломаты альянса опасаются, что новые структуры могут привести к дублированию уже действующих механизмов.

Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости выработать общий план действий на случай диверсий, кибератак и инцидентов с беспилотниками. Такой механизм, по её замыслу, должен помочь европейским странам быстрее согласовывать ответ на угрозы, которые не достигают уровня открытого военного нападения.

В НАТО при этом подчёркивают важность координации с Евросоюзом. Однако союзники, как отмечает Politico, хотят понимать, как новые инициативы будут соотноситься с полномочиями Североатлантического альянса.

Ранее Life.ru писал, что польский профессор Томаш Веломский назвал план Урсулы фон дер Ляйен угрозой для единства НАТО. По его оценке, создание параллельных европейских механизмов безопасности может усилить разногласия между странами альянса и привести к его ослаблению.