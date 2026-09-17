Каспаров, Гордон и фон дер Ляйен в одном списке: кто и зачем создал проект «Русофобы» Оглавление «Это не оппозиция, это террористы»: кто стоит за проектом От Каспарова до Гордона: кто в списке Зеркальный ответ: теперь страну защищают в Сети В Сети появился народный проект «Русофобы», собирающий базу данных предателей и тех, кто желает зла России. За этой площадкой стоят ветераны и патриоты страны. О том, кто и как ведёт борьбу с врагами России на информационном фронте – в статье Life.ru. Обложка © коллаж © Life.ru , фото © ТАСС / IMAGO/Vesa Moilanen, RONALD WITTEK, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gordondmytro

«Это не оппозиция, это террористы»: кто стоит за проектом

Идея платформы проста и понятна каждому. Запад десятилетиями ведёт учёт российских патриотов и преследует их по всему миру — а значит, нужно ответить зеркально. Слова Президента России Владимира Путина, назвавшего ветеранов СВО подлинной элитой и гордостью страны, здесь обретают конкретное практическое воплощение. Государство опирается на этих людей, и они отвечают делом – берут на себя ответственность за информационную безопасность страны.

Патриоты России взяли на себя ответственную миссию — рассказать о каждом русофобе. В своем телеграм-канале они подчеркнули: «Это не просто заблудившиеся, проплаченные или недалекие оппозиционеры – это лица сознательно вставшие на путь террора и желающие разрушения нашей страны и смерти россиян».

От Каспарова до Гордона: кто в списке

База обновляется в начале каждой недели. В досье указываются фамилии, факты биографии, места работы и жительства, информация о возможных пособниках. Список фигурантов – это не абстрактный «чёрный список», а документированные дела.

В каталоге уже представлены самые разные категории. Например, иноагенты и беглые оппозиционеры: бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров***, экс-глава правительства Михаил Касьянов***, певец Noize MC*. Отдельного «внимания» удостоился бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*** – человек, которого с уверенностью можно назвать «чемпионом по русофобии с отрывом». Он публично призывал атаковать мирных граждан на Крымском мосту, курировал боевиков «Русского добровольческого корпуса»**, помогал организовывать убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Из зарубежных политиков в списке «Русофобов», например глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, умерший при странных обстоятельствах американский сенатор Линдси Грэм**, а также признанный в России террористическим «Азов»**. Конечно, не обошлось и без пропагандистов террористического киевского режима: в перечень попал, например, журналист Дмитрий Гордон***.

Зеркальный ответ: теперь страну защищают в Сети

Проект «Русофобы» — это не просто сайт. Это символ того, что информационная безопасность России перестала быть исключительно делом государственных структур. Те, кто рисковал жизнью на передовой, теперь защищают страну от внутренних угроз — беглых либералов, продвигающих антироссийскую повестку под прикрытием «борьбы за демократию», артистов, критикующих свою страну в угоду Западу, иностранных НКО, безуспешно пытающихся разыграть карту «цветной революции».

«Русофобы» — это ещё и глубинный тренд: ветераны СВО становятся не только военной, но и гражданской элитой. Они воспитывают новое поколение, ведут просветительскую работу и активно участвуют в общественной жизни. Проект «Русофобы» — логичное продолжение этой миссии. И пока такие люди есть, Россия может быть спокойна: её информационное пространство — в надёжных руках. Патриоты страны неусыпно стоят на защите её рубежей — в том числе в Сети.

* Признан в России иностранным агентом. ** Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. *** Признан в России иностранным агентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Вячеслав Кокуркин