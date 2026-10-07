«Они просто потянуть не могут»: В Госдуме назвали цену санкций для ЕС

Новые санкции Евросоюза против России обходятся самому объединению всё дороже и не заставляют Москву менять политический курс. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в беседе с «Ридусом».

«Само состояние Европейского Союза пришло в такую негодность по сравнению с тем, что было ещё пять-десять лет назад, что им теперь все эти игры в экономические санкции обходятся значительно дороже, чем они думают», — заявил парламентарий.

По словам Климова, очередной пакет ограничений показывает, что возможности Брюсселя воздействовать на российскую экономику сокращаются. Он считает, что дальнейшее усиление санкционного давления создаёт больше проблем самим странам ЕС.

«Экономические рычаги не оказывают того действия, на которое они рассчитывают. Они просто потянуть не могут все эти игрища», — добавил депутат.

Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. В новый список ограничений вошли более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, в том числе связанных с российским оборонным сектором. После согласования на уровне постпредов пакет должен пройти окончательное утверждение Советом ЕС.