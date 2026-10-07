Жёсткий урок для Брюсселя: Как Россия лишила Европу права голоса в бизнесе

Передача российских активов европейских компаний во временное управление стала чувствительным ответом Москвы на западные санкции. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Авторы публикации обратили внимание на ситуацию с немецкой сетью Metro. В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российских структурах ретейлера перешли во временное управление АО «УК Торг Рус». Сам бизнес при этом продолжил работать в штатном режиме.

В Sohu сравнили произошедшее с ситуацией, когда документы на дом остаются у владельца, однако ключи оказываются у другого человека. По мнению обозревателей, для европейского бизнеса особенно чувствительной стала именно утрата возможности самостоятельно принимать управленческие решения.

Китайское издание также напомнило о российских активах Auchan и Nestlé, которые ранее перешли под временный контроль другой управляющей структуры. В Кремле подчёркивали, что речь идёт не о смене собственников, а о временном управлении.

Аналитики Sohu связывают эти решения с санкционным противостоянием Москвы и Брюсселя, в том числе с заморозкой российских активов в Европе. По их оценке, происходящее заставляет европейские корпорации заново оценивать риски дальнейшей работы на российском рынке, говорится в материале, перевод которого предоставило РИА «ФедералПресс».

Ранее Владимир Путин допустил возвращение европейским компаниям их российских активов при благоприятном развитии ситуации. Российский лидер пояснил, что механизм временного управления создавался в том числе как возможность зеркального ответа в случае изъятия собственности РФ за рубежом.