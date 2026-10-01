Путин назвал ложью заявления о национализации европейских активов в России

Владимир Путин отверг утверждения о национализации европейских активов в России, назвав их ложью и провокацией. Президент заявил об этом, отвечая на вопрос на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин напомнил о блокировке российских золотовалютных резервов за рубежом. Отдельно он раскритиковал использование доходов от этих средств для финансирования военных действий.

«Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что европейские компании получат обратно свои активы в России при благоприятном сценарии. Он объяснил, что передача предприятий под внешнее управление связана с необходимостью подготовить зеркальный ответ на возможное изъятие российских активов за рубежом.