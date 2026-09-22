Деньги Киеву дал — бизнес потерял: за что расплачивается «Ашан» и «Леруа» перед Россией Оглавление Национализация или пока предупреждение? Швейцария высказывает обеспокоенность Бизнес в ответе за действия власти? Восстановление справедливости и вопросы безопасности Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, что передача «Ашана» и Nestle под внешнее управление является лишь разминкой. Почему без национализации всех активов недружественных стран победить в гибридной войне невозможно. Nestlé, «Ашан», FM Logistic: Кто следующий на очереди? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На прошлой неделе российские активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского логистического оператора FM Logistic, сетей «Ашан» и «Лемана ПРО» перешли, согласно указу президента Владимира Путина, во внешнее управление. Всего в списке 31 юридическое лицо, в которых были доли и акции иностранных компаний, общая стоимость структур оценивается в сотни миллиардов рублей.

«Леруа Мерлен» еще два года назад ушла из России, бренд «Лемана ПРО» формально никак не связан с французской компанией, но тут важен символизм. Символичны и меры в отношении «Ашана», собственники которого несколько лет пугали российских потребителей уходом с рынка, вот и доблефовались.

Национализация или пока предупреждение?

Конечно, это пока не национализация. Передача во временное внешнее управление означает, что иностранные владельцы сохраняют право собственности, но до решения российского президента они лишены возможности принятия корпоративных решений.

И да, нет ничего более постоянного, чем временное, как говорят у нас в России.

Пока что речь идёт, скорее, о сигналах Западу. Вопрос в том, как он отреагирует. Можно с высокой степенью уверенности предполагать, что в его политике по отношению к России ничего не изменится, они также продолжат вооружать и финансировать террористический режим Украины, всё также продолжат воровать наши активы и грабить и захватывать наши суда в море. А значит, тенденция продолжится, и можно будет говорить не только о расширении масштабов изъятия собственности граждан недружественных стран, но и о полноценной национализации.

Стоит напомнить, что первый сигнал был дан еще в 2023 году, когда российский президент подписал указ о передаче активов недружественных стран во временное управление в ответ на изъятие и ограничение российских активов за рубежом. За прошедшие три года соответствующей процедуре подверглись датские Carlsberg и Rockwool, французский Danone, немецкий Bosch и другие.

Услышали ли на Западе эти сигналы? Очевидно, нет. Ну, или изначально не собирались сворачивать с избранного пути, даже если для этого придётся жертвовать бизнесом в России. Для вида, конечно, повозмущаются, более того — используют этот повод для очередной кампании демонизации России. Но в целом, очевидно, к подобному развитию событий они были готовы.

Швейцария высказывает обеспокоенность

Вот тут власти Швейцарии выражают обеспокоенность передачей активов Nestle под временное управление.

«SECO (Государственный секретариат по экономике) и Министерство иностранных дел Швейцарии уже несколько недель тесно сотрудничают с Nestle по этому вопросу и оказывают поддержку по дипломатическим каналам», — говорится в заявлении ведомства. Цель поддержки со стороны Швейцарии — дать Nestle возможность изложить свою позицию российским властям и добиться отмены решения о введении внешнего управления, добавили в SECO.

Серьёзно? Хотите изложить позицию? Сначала выслушайте нашу!

В прошлом месяце в МИД Швейцарии заявили, что принцип нейтралитета не препятствует стране выражать солидарность с Украиной. Это никого не беспокоило? А то, что Швейцария с 2022-го года выделила Киеву 7,7 миллиарда долларов, никого не обеспокоило? А то, что швейцарские боеприпасы попадали на Украину через Польшу, вопреки действующему в Швейцарии в соответствии с её нейтралитетом запрету на реэкспорт таких материалов в зоны конфликтов — тоже нет? А передача Nestle под временное управление обеспокоила?

Еще раз подчеркну: передача под временное управление, а не национализация. То есть в теории, если будете вести себя хорошо, всё получите обратно.

Бизнес в ответе за действия власти?

А по-хорошему, нужна именно национализация! И не отдельных предприятий, а всего бизнеса из недружественных стран. Иначе какая-то ерунда получается. Они с нами ведут гибридную войну, вооружают Украину, которая каждый день убивает российских граждан, а мы с ними миндальничаем. Так они при этом умудряются еще на нашем рынке работать и зарабатывать огромные деньги.

Кто-то скажет, что это частные компании, не связанные с правительствами враждебных стран. Но, простите, они там у себя с заработанных у нас миллиардов платят неслабые налоги, из которых финансируется киевская террористическая деятельность!

И кроме того, даже если собственники компаний не поддерживают войну (что весьма сомнительно), они должны быть наказаны в назидание властям этих стран. Чтобы у них в головах должна сложиться чёткая схема: денег Киеву дал — собственность в России потерял. И пусть собственники потом предъявляют претензии не к России, а к своим правителям, которые создали такую ситуацию, заставив Россию отвечать.

Круговая порука должна быть. Бизнес не несет ответственности за действия власти? Простите, но они думают по-другому, спокойно наказывая российский бизнес только за то, что он российский, открыто заявляя, что, лишив российский бизнес доходов, обложив его санкциями, они таким образом хотят повлиять на нашу политику. Почему мы должны поступать иначе? Ведь в эту игру можно и нужно играть вдвоем.

«По-хорошему от временного управления иностранными активами надо идти дальше. Стоило бы вспомнить первые акты советской власти, на основании которых иностранные заводы и фабрики были принудительно и безвозмездно изъяты в государственную собственность. И никто никому ничего так и не вернул. Ведь, как и сто лет назад, евроублюдки понимают только грубую силу», — пишет в своём ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Восстановление справедливости и вопросы безопасности

Солидарен целиком и полностью. Кроме того, речь идёт еще и о восстановлении справедливости. Помните такой бренд «Россия — Щедрая душа!»? А помните, с чего он пошел? С куйбышевской конфетной фабрики, которая делала одни из лучших в мире конфет с 1970 года и которую просто отдали Nestle. То есть, они зарабатывали, а Россия, значит, щедрая душа? Звучит просто как издевательство, даже безотносительно их поддержки Украине.

Уверен, что сто процентов россиян поддержали бы тотальную национализацию всего, что иностранные компании в своё время получили у нас за бесценок!

И да, у нас с Западом, пусть и гибридная, но всё же война, а не институт благородных девиц. И жалеть их, пытаться поговорить, посылать сигналы — это не только бессмысленно, это ещё и опасно, ибо мы не просто теряем время, а позволяем нашим противникам хранить в руках серьёзные инструменты воздействия. К примеру, тот же «Ашан» вместе с другими компаниями вполне могли бы попытаться организовать у нас искусственный продовольственный кризис. Нам это надо? Нет. Это стратегическая инфраструктура, которую на территории России должна контролировать только Россия и более никто!

Мы всегда выступали за четкие правила игры. Они на словах — тоже, но постоянно нарушали правила, которые до этого сами же навязывали. Мы же продолжаем честную игру: встал на сторону Зла — забудь о работе в России. Это должно касаться всех.

Главное, не ограничиваться «сигналами», а начинать действовать последовательно и масштабно. По-другому они не понимают.

Авторы Дмитрий Родионов