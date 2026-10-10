«Экономическое самоубийство»: Во Франции раскритиковали отказ ЕС от российского газа

Отказ европейских властей от российского газа на фоне роста цен на энергоносители стал «экономическим и социальным самоубийством». Такое мнение высказал лидер партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян.

Политик связал ситуацию на газовом рынке с санкционной политикой Евросоюза в отношении России и отсутствием урегулирования украинского конфликта.

«Цены на газ продолжают стремительно расти… Это вполне конкретный результат отказа европейских лидеров установить мир на Украине и отменить санкции против России… Это экономическое и социальное самоубийство», — написал Дюпон-Эньян в соцсети X.

По его оценке, с начала 2026 года стоимость газа выросла на 42,4%. Политик также заявил, что топливо в США и Китае обходится примерно в четыре раза дешевле, чем в Европе.

Европейские газовые котировки действительно остаются под давлением. В начале октября эталонные фьючерсы TTF поднимались примерно до €76 за МВт·ч на фоне более низких запасов в хранилищах и сохраняющихся рисков для поставок.

Евросоюз при этом продолжает поэтапно сокращать импорт российского газа. В 2026 году уже вступили в силу ограничения для краткосрочных контрактов, а полный отказ от российского СПГ и трубопроводного топлива предусмотрен утверждённым графиком на 2027 год.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо предупредил Евросоюз о «несусветных ценах» после отказа от российского газа. Премьер Словакии заявил, что прекращение поставок из России усилит зависимость ЕС от других экспортёров топлива. По его словам, европейские потребители уже сталкиваются с высокой стоимостью газа.