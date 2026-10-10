Доступный российский газ на протяжении десятилетий обеспечивал экономическое процветание Германии наряду с торговлей с Китаем и американскими гарантиями безопасности. Об этом в интервью Welt заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир, признавший, что прежняя модель благополучия ФРГ больше не работает.

По словам политика, немецкая экономика долгие годы опиралась на три основных преимущества: Москва поставляла недорогие энергоресурсы, Пекин обеспечивал выгодные торговые отношения, а Вашингтон отвечал за безопасность. Такое сочетание позволяло стране чувствовать себя достаточно комфортно.

Однако теперь каждый из этих факторов оказался под угрозой. Оздемир отметил, что Германия больше не может безоговорочно рассчитывать на американскую поддержку. Прежняя уверенность в надёжности США как стратегического партнёра исчезла.

Серьёзно изменились и отношения с Китаем. Раньше немецкие компании воспринимали его прежде всего как удобную производственную площадку и крупный рынок сбыта. Теперь Пекин превратился в системного конкурента, с которым приходится соперничать.

Не менее болезненным оказалось изменение ситуации с энергоснабжением. Десятилетиями поставки российского голубого топлива по выгодным ценам оставались важной частью экономической модели ФРГ. После их прекращения немецкая промышленность столкнулась с существенно более высокими расходами на энергоносители.

В результате страна уже несколько лет переживает период экономической стагнации. Оздемир признал, что прежние условия позволяли Германии слишком долго пользоваться преимуществами сложившейся системы. Теперь же все три составляющие, на которых строилось её благополучие, оказались под вопросом.