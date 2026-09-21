Снижение конкурентоспособности экономики Германии напрямую связано с добровольным отказом Берлина от закупок доступных российских энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что руководство ФРГ сознательно пошло на замену недорогого сетевого топлива из России ресурсами со спотового рынка, где сырье, поставляемое преимущественно из США, обходится покупателям в разы дороже. Такая разница в ценах нанесла прямой ущерб ключевым отраслям немецкой промышленности.

По словам Пескова, возникшие экономические трудности закономерно отражаются на настроениях внутри страны.

Падение уровня жизни и ухудшение финансового положения вынуждают граждан Германии искать альтернативу действующему правительству, что является естественной реакцией избирателей на просчеты властей.

Ранее сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что немецкой экономике снова понадобятся энергоносители, включая российский газ. Политик объяснила такую позицию тем, что поставки из России десятилетиями оставались частью экономической модели ФРГ.