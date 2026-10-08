Фабрика с почти 200-летней историей закрывается в Германии из-за дорогого газа

Фарфоровая фабрика Kahla, история которой началась почти два века назад, прекратит работу к концу 2026 года. Предприятие в немецкой Тюрингии не удалось спасти после банкротства: поиск инвесторов завершился безрезультатно. Об этом сообщает Bild.

Закрытие пройдёт поэтапно. Изготовление изделий продолжится до конца октября, а их декорирование — до декабря. Оставшуюся продукцию планируют продавать предприятиям и розничным покупателям до марта 2027 года.

Конкурсный управляющий Рольф Ромбах назвал главной причиной высокие расходы на энергию. Финансовые трудности усугубило сокращение заказов. О дорогих энергоносителях и неудавшемся поиске новых владельцев также сообщил телеканал MDR.

«К сожалению, переговоры с двумя турецкими инвесторами не завершились успехом», — рассказал Ромбах газете.

На фабрике остаются 98 сотрудников. Управляющий выразил сожаление за коллектив и заявил, что нынешние цены на газ не позволяют выпускать фарфор в Германии в прежних масштабах.

История Kahla началась в 1844 году с небольшой керамической лавки Кристиана Экардта. После войны разросшееся производство национализировали. В годы ГДР оно стало одним из центров фарфоровой промышленности, поставляя изделия как в социалистические, так и в капиталистические страны.

После объединения Германии предприятие приватизировали. Теперь его почти двухвековая история подходит к завершению.

Закрытие Kahla происходит на фоне роста числа корпоративных банкротств в Германии до максимума с 2013 года. По данным Destatis, в первом полугодии 2026-го суды зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий — на 6,7% больше, чем годом ранее. Особенно заметно рост затронул транспортную отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес.