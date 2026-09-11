Немецкий бизнес накрыла волна банкротств: Число разорившихся компаний стало рекордным за 13 лет

Число корпоративных банкротств в Германии в первом полугодии 2026 года достигло максимального уровня за последние 13 лет. За шесть месяцев суды зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий, следует из данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

По сравнению с январём — июнем прошлого года показатель вырос на 6,7%. Больше банкротств в первой половине года в последний раз фиксировали в 2013-м — тогда их число составило 13 253.

Сильнее всего рост несостоятельности затронул транспортную отрасль, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

Одновременно увеличилось число банкротств среди жителей Германии. В первом полугодии суды приняли 38 932 заявления о личной несостоятельности — на 2,4% больше, чем годом ранее.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель со ссылкой на исследование Allianz Trade сообщала, что за тот же период обанкротились 33 крупные немецкие компании с годовым оборотом не менее €50 млн.

Проблемы бизнеса наблюдались и годом ранее. По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Creditreform, в 2025 году в Германии закрылись около 190 тысяч компаний — примерно на 10% больше, чем в 2024-м.

Немецкий бизнес переживает затяжной промышленный спад, особенно заметный в автопроме: производство в обрабатывающей промышленности сокращается уже несколько лет, компании сталкиваются с высокими издержками, слабым спросом и усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей. В первом полугодии 2026 года число занятых в автопроме Германии сократилось на 42,3 тысячи, до 691,5 тысячи человек — минимума с 2005 года. Volkswagen проводит крупнейшую реструктуризацию в своей истории, предусматривающую масштабное сокращение рабочих мест и допускающую закрытие ряда предприятий, а под угрозой оказались в том числе площадки концерна в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме.