Volkswagen задумался о продаже легендарного производителя мотоциклов Ducati

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Бренд попал под масштабную ревизию активов группы, сообщил глава Audi Гернот Делльнер.

«В рамках Volkswagen Group мы привержены дисциплинированному и ответственному управлению портфелем активов. В рамках процесса оценки мы также обсудим Ducati, но пока ничего не решено», — заявил Делльнер в интервью Bloomberg.

Ducati входит в Audi Group с 2012 года. Сейчас итальянский производитель оказался среди 600 из примерно 2 тыс. бизнесов Volkswagen, будущее которых пересматривает концерн.

По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, Ducati может стоить около €1,25 млрд, или $1,5 млрд. За прошлый год компания получила €925 млн выручки и €52 млн операционной прибыли, продав около 50 тыс. мотоциклов.

Volkswagen намерен сократить портфель бизнесов и активов примерно на треть, чтобы уменьшить расходы и повысить конкурентоспособность. При этом Ducati уже пытались продать в 2017 году, однако тогда от этой идеи отказались.

В 2026 году Ducati отмечает столетие. Компания была основана в Болонье в 1926-м, а производство мотоциклов начала после Второй мировой войны.

Ранее Life.ru писал, что планы Volkswagen по масштабной экономии вызвали недовольство сотрудников. К примеру, на заводе компании в Вольфсбурге руководство встретили свистом во время собрания с работниками.