Главу Volkswagen Блюме освистали рабочие на заводе в Вольфсбурге

Главу Volkswagen Оливера Блюме освистали сотрудники концерна во время собрания на основном заводе компании в Вольфсбурге. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Часть работников пришла на встречу с плакатами против руководства Volkswagen. Свист прекратился после того, как Блюме начал выступать перед коллективом.

Глава концерна заявил, что Volkswagen необходимо продолжать экономить. По его словам, автомобильная отрасль сейчас испытывает серьёзное давление.

Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло, в свою очередь, резко раскритиковала правление компании. Она заявила, что руководство потеряло доверие сотрудников, особенно сам Блюме.

Конфликт между работниками и руководством Volkswagen продолжается на фоне планов компании сократить расходы. Речь идёт о десятках тысяч рабочих мест и судьбе четырёх заводов концерна.

В июне стало известно о подготовке новой программы сокращений. Volkswagen рассматривает возможность убрать ещё около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Компания рассчитывает таким образом снизить расходы и приблизить их к уровню основных конкурентов.