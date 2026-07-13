Volkswagen готовит новую волну сокращений: под угрозой ещё 50 тысяч рабочих мест

Volkswagen может сократить ещё около 50 тысяч рабочих мест по всему миру, чтобы снизить расходы и приблизиться к уровню затрат конкурентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании.

По данным агентства, о возможных дополнительных сокращениях говорится в заявлении гендиректора концерна Оливера Блюме. Он указал, что Volkswagen нужно закрывать разрыв по затратам с другими автопроизводителями.

Сейчас этот разрыв, по расчётам компании, составляет около 20%. Именно поэтому концерн рассматривает новые меры экономии, включая дальнейшее сокращение персонала.

Речь идёт о «теоретическом» сокращении ещё 50 тысяч рабочих мест. До этого в группе Volkswagen, включая Porsche и Audi, уже были согласованы сокращения примерно на такое же количество сотрудников.

Если новые планы будут реализованы, общий масштаб сокращений может приблизиться к 100 тысячам рабочих мест. Reuters отмечает, что компания также обсуждает более широкую реструктуризацию, включая сокращение модельной линейки и производственных мощностей.

На Volkswagen давят дорогие производственные процессы, конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, тарифные издержки и проблемы эффективности на немецких заводах. При этом профсоюзы и производственный совет уже резко критикуют планы менеджмента.

Ранее представители работников обвиняли руководство концерна в непрозрачной коммуникации и подрыве доверия сотрудников. Для Volkswagen новая волна сокращений может стать одним из самых болезненных этапов перестройки бизнеса.