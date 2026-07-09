Volkswagen заменил газонокосилки на овец возле польского завода

Компания Volkswagen отказалась от механических газонокосилок и доверила уход за травой на заводе в польской Познани стаду овец. О необычном решении автопроизводителя рассказало издание Carscoops.

Животные пасутся прямо среди солнечных панелей фотоэлектрической установки мощностью 18,3 мегаватта. В ясную погоду эта станция полностью закрывает потребности предприятия в электричестве, а за год обеспечивает примерно четверть его энергопотребления. Теперь в междурядьях вместо привычной техники работают около ста овец.

Владелец отары отметил, что животные быстро адаптировались к новой обстановке. Они разбились на небольшие группы и спокойно пасутся вокруг оборудования, пробудут там до осени.

Три завода в Познани и соседнем Сваржендзе в прошлом году выпустили 150 тысяч автомобилей Caddy, 25 тысяч Transporter и 4 миллиона автокомпонентов. Предприятие с семью тысячами сотрудников остаётся крупнейшим работодателем Великопольского региона. Вскоре более трёх тысяч человек начнут сборку фургонов Crafter на новой площадке во Вжесне, что в полусотне километров от Познани.

Ранее сообщалось, что австрийский фермер Рудольф Шаубах сконструировал специальную защитную экипировку для овец, спасающую их от нападений волков. К созданию собственного решения Шаубаха подтолкнул резкий рост случаев нападения хищников на домашний скот в Австрии и соседней Германии. Разработка прототипа потребовала от изобретателя около трёх лет упорного труда. Основой защитной конструкции послужила лёгкая пластиковая сетка, усеянная выступающими элементами. Главный замысел фермера заключается в том, чтобы физически заблокировать волчий укус, сохранив при этом овцам полную свободу передвижения во время выпаса.