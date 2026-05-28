28 мая, 07:17

Отара овец разгромила памятный геоглиф в Хакасии спустя две недели после посадки

В Хакасии бесконтрольно пасущиеся овцы уничтожили большую часть геоглифа из сосен, созданного участниками акции «Сад памяти». Проверку по факту произошедшего проводят полицейские. Инцидент произошёл в Усть-Абаканском районе республики. О повреждении памятной посадки сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате проведенных мероприятий, опроса свидетелей и сбора доказательств, полицейские установили, что повредила и частично уничтожила саженцы сосен бесконтрольно пасущаяся отара овец. Точный размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Предполагаемым владельцем животных оказался житель Абакана 1998 года рождения. Сейчас сотрудники МВД продолжают проверку и устанавливают размер причинённого ущерба.

Памятный геоглиф появился 15 мая в аале Сапогов. Тогда более 350 человек высадили свыше шести тысяч сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти». В республиканском Минлесхозе отмечали, что участок был огорожен забором для защиты от скота.

Милена Скрипальщикова
