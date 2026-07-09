Volkswagen может сократить до 120 тысяч сотрудников на фоне новых мер экономии

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность масштабного сокращения рабочих мест в рамках программы снижения расходов. По данным газеты Bild, речь может идти об увольнении до 120 тысяч сотрудников.

Дополнительное сокращение может затронуть от 55 тысяч до 70 тысяч рабочих мест. При этом ранее с производственным советом концерна уже был согласован план, предусматривающий ликвидацию около 50 тысяч позиций. Общие изменения могут привести к тому, что число сокращаемых сотрудников достигнет примерно 120 тысяч человек. Решение связано с усилиями Volkswagen по оптимизации расходов и адаптации компании к новым условиям автомобильного рынка.

Ранее сообщалось, что глава Volkswagen Оливер Блюме готовит масштабную реструктуризацию немецких подразделений концерна, которая может привести к закрытию производственных мощностей и сокращению до 100 тысяч рабочих мест. Под сокращение могут попасть предприятия Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене. Кроме того, в список объектов, которых могут коснуться изменения, вошёл завод Audi в Неккарзульме.