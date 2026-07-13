Глава Volkswagen отказался закрывать заводы в Германии ради экономии

Руководство Volkswagen не планирует закрывать производственные площадки в Германии ради экономии. Глава концерна Оливер Блюме в беседе с изданием Bild заявил о наличии более грамотных путей решения финансовых проблем.

Топ-менеджер похвалился успешным снижением себестоимости продукции на немецких предприятиях компании сразу на 20 процентов в минувшем году. Он назвал такой показатель существенным прогрессом.

«Мы являемся явным лидером рынка в Европе — как среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и среди полностью электрических автомобилей», — подчеркнул глава автогиганта.

По его словам, автомобили бренда пользуются высоким спросом у покупателей, однако компания не получает желаемой прибыли. Именно поэтому концерну придётся и дальше урезать расходы абсолютно во всех направлениях бизнеса.

Издание обращает внимание на противоречивую ситуацию. С одной стороны, новая линейка электрокаров показывает отличные результаты. Концерн реализовал свыше 50 тысяч машин, включая модель ID. Polo. С другой стороны, финансовые показатели автогиганта заметно ухудшаются. Мировые продажи во втором квартале просели на 8,6 процента, а на китайском рынке спад достиг 36,6 процента.

Ранее СМИ писали о планах концерна по массовому увольнению сотрудников ради экономии бюджета. Речь шла о сокращении 70 тысяч рабочих мест. Перед этим производственный совет компании одобрил предварительный план по ликвидации ещё примерно 50 тысяч штатных единиц.