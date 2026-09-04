Volkswagen уволит 50 тысяч работников в рамках «Плана будущего»

Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации, которая предусматривает сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Об этом сообщает агентство DPA.

Новый план развития концерна под названием «План будущего — 2030» был единогласно одобрен наблюдательным советом компании. В Volkswagen заявили, что уменьшение штата необходимо для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности.

Помимо сокращения персонала, под вопросом оказалась дальнейшая судьба четырёх предприятий концерна — в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании отметили, что пока не могут гарантировать этим площадкам достаточную загрузку в период с 2031 по 2034 годы. Volkswagen намерен также пересмотреть производственную стратегию и сократить модельный ряд почти до 50%. Расходы на проведение реформ могут достигнуть €10 млрд.

Представители профсоюза IG Metall и производственного совета заявили, что достигнутое соглашение позволило избежать открытого конфликта между сотрудниками и руководством. При этом ранее они критиковали подходы менеджмента к проведению преобразований.

«Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам», — говорится в совместном заявлении представителей работников.

Переговоры о будущем Volkswagen продолжались несколько месяцев. Ранее предложения руководства по сокращению расходов уже сталкивались с сопротивлением со стороны профсоюзов и представителей властей.

Ранее Life.ru писал, что планы Volkswagen по масштабной экономии вызвали недовольство сотрудников. К примеру, на заводе компании в Вольфсбурге руководство встретили свистом во время собрания с работниками.