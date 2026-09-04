Volkswagen уволит 50 тысяч работников в рамках «Плана будущего»
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Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации, которая предусматривает сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Об этом сообщает агентство DPA.
Новый план развития концерна под названием «План будущего — 2030» был единогласно одобрен наблюдательным советом компании. В Volkswagen заявили, что уменьшение штата необходимо для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности.
Помимо сокращения персонала, под вопросом оказалась дальнейшая судьба четырёх предприятий концерна — в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании отметили, что пока не могут гарантировать этим площадкам достаточную загрузку в период с 2031 по 2034 годы. Volkswagen намерен также пересмотреть производственную стратегию и сократить модельный ряд почти до 50%. Расходы на проведение реформ могут достигнуть €10 млрд.
Представители профсоюза IG Metall и производственного совета заявили, что достигнутое соглашение позволило избежать открытого конфликта между сотрудниками и руководством. При этом ранее они критиковали подходы менеджмента к проведению преобразований.
«Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам», — говорится в совместном заявлении представителей работников.
Переговоры о будущем Volkswagen продолжались несколько месяцев. Ранее предложения руководства по сокращению расходов уже сталкивались с сопротивлением со стороны профсоюзов и представителей властей.
Ранее Life.ru писал, что планы Volkswagen по масштабной экономии вызвали недовольство сотрудников. К примеру, на заводе компании в Вольфсбурге руководство встретили свистом во время собрания с работниками.
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