«Из головы украсть нельзя»: Эксперт объяснил, что нужно для роста доли отечественных авто до 80%

Доля отечественных легковых автомобилей на российском рынке может вырасти до 80%, но для этого потребуется развивать собственные технологии, инженерную базу и производство комплектующих. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам Хайцеэра, сегодня российская автомобильная отрасль постепенно увеличивает глубину локализации: в стране расширяется выпуск деталей, выполняется больше производственных операций, а часть зарубежных моделей собирается уже с большим количеством российских компонентов.

Однако главным ограничением остаётся зависимость от отдельных технологий, прежде всего в сфере микроэлектроники.

«Это постепенный процесс, гипертрофированным ему быть сложно. И, конечно, мы упираемся в какие-то знаковые вещи, которые касаются микроэлектроники и прочего-прочего-прочего. То, чем не может обеспечить пока ещё в полном объёме наша промышленность», — рассказал Хайцеэр.

Эксперт считает, что полностью отечественным автомобилем можно назвать машину, которая создана российскими специалистами и выпускается с использованием преимущественно собственной компонентной базы. В качестве примера он привёл «Ниву» и автомобили УАЗ, но отметил, что этим моделям требуется дальнейшее обновление.

По мнению специалиста, для технологической самостоятельности недостаточно только наладить сборку. Необходимы собственные разработки двигателя, трансмиссии, кузова, дизайна и других ключевых элементов.

«В первую очередь, технологическая независимость — это то, что вы владеете самой конструкцией. Это то, что вы сделали, и из головы это украсть и отобрать нельзя. Это родилось в мозге конструктора, и он это дело реализовал», — объяснил Хайцеэр.

Он также отметил, что даже крупнейшие мировые автопроизводители используют детали из разных стран. Поэтому задача России, по его словам, заключается не в изготовлении абсолютно каждой мелочи внутри страны, а в создании собственной инженерной школы и контроле над важнейшими технологиями.

Ранее Life.ru рассказывал, что уровень технологической независимости российского автопрома планируют довести до 80% по легковым автомобилям. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, этот показатель в сфере коммерческого транспорта и вовсе должен достичь 90%.