Крупный немецкий производитель автокомпонентов объявил о банкротстве

Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre начал процедуру банкротства спустя 130 лет после основания. Под угрозой оказались 310 рабочих мест на четырёх предприятиях в Северном Рейне — Вестфалии. Суд Эссена 9 сентября запустил предварительную процедуру несостоятельности компании, сообщает Bild. Временным управляющим назначили юриста Кристиана Хольцманна.

Семейное предприятие основали в 1896 году. Оно выпускает высокоточные стальные трубы и детали, которые используют при производстве автомобильных кресел, креплений подушек безопасности, элементов кабины и гидравлических механизмов.

К финансовым проблемам привели затяжной кризис европейского автопрома, подорожание сырья и энергии, высокие постоянные расходы и резкое падение продаж летом. Несмотря на процедуру банкротства, предприятия продолжают работать без ограничений. Зарплаты сотрудникам обеспечены на ближайшие три месяца, а управляющий уже начал искать инвесторов и обсуждать дальнейшую судьбу компании с клиентами и поставщиками.

В первом полугодии 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума с 2013 года. Суды получили 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий — на 6,7% больше, чем годом ранее. За тот же период немецкий автопром потерял 42,3 тысячи работников, а численность занятых в отрасли упала до минимума с 2005 года. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал масштабное сокращение рабочих мест в промышленности ФРГ.