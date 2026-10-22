Уиткофф вернулся с переговоров с Путиным и Зеленским с оптимизмом: Вэнс раскрыл его настрой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сохранил оптимистичный настрой после переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, комментируя дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

«Он, разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично», — сказал Вэнс журналистам в Цинциннати (штат Огайо).

Уиткофф 20 октября обсудил возможные условия мирного соглашения с Зеленским и европейскими представителями в Осло. Уже на следующий день американский спецпосланник прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным.

Встреча с российским президентом продолжалась около трёх часов. Уиткофф представил Москве предложения, подготовленные по итогам консультаций с украинской и европейской сторонами. После беседы он охарактеризовал обсуждения как конструктивные и подтвердил намерение продолжить переговорный процесс.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин выразил принципиальную готовность возобновить трёхсторонние контакты Москвы, Вашингтона и Киева. Предполагается, что представители стран смогут вернуться к обсуждениям в ноябре. При этом окончательные сроки и место встречи ещё не согласованы.

Вместе с тем Ушаков сдержанно оценил новые инициативы, привезённые американским посредником из Осло. По его словам, в предложениях Киева и европейских стран оказалось немного полезного для урегулирования конфликта.