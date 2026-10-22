«Нужно развивать успех»: Что Уиткофф записал на встрече с Путиным в Петербурге
Life.ru публикует снимок записки Уиткоффа со встречи с Путиным
Записка Стива Уиткоффа. Обложка © Life.ru
Рукописные заметки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа попали в объектив фотографов во время его встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Снимок есть в распоряжении Life.ru. Судя по частично различимому тексту, американский представитель подготовил несколько тезисов о переговорах по Украине и перспективах дальнейших договорённостей.
На листе можно предположительно разобрать шесть пунктов:
- «Спасибо — трёхсторонние переговоры».
- «Встретился с европейцами».
- «Вчера я почувствовал импульс».
- «Нужно развивать этот успех».
- «Сфокусироваться на трёхстороннем формате».
- «Сделка».
Записи сделаны на английском языке, причём отдельные слова различимы не полностью. Поэтому приведённые формулировки представляют собой предварительную расшифровку фотографии, а не дословно подтверждённый текст документа.
Ранее Стив Уиткофф обсудил итоги переговоров с Владимиром Путиным с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, спецпосланник Дональда Трампа вернулся в Осло 21 октября после более чем трёхчасовой встречи с российским президентом в Константиновском дворце. Беседа со Стёре состоялась прямо в аэропорту и продолжалась около часа, после чего Уиткофф вылетел в США.