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Опубликовано 22 октября, 14:58

«Нужно развивать успех»: Что Уиткофф записал на встрече с Путиным в Петербурге

Life.ru публикует снимок записки Уиткоффа со встречи с Путиным

Записка Стива Уиткоффа. Обложка © Life.ru

Записка Стива Уиткоффа. Обложка © Life.ru

Рукописные заметки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа попали в объектив фотографов во время его встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Снимок есть в распоряжении Life.ru. Судя по частично различимому тексту, американский представитель подготовил несколько тезисов о переговорах по Украине и перспективах дальнейших договорённостей.

На листе можно предположительно разобрать шесть пунктов:

  • «Спасибо — трёхсторонние переговоры».
  • «Встретился с европейцами».
  • «Вчера я почувствовал импульс».
  • «Нужно развивать этот успех».
  • «Сфокусироваться на трёхстороннем формате».
  • «Сделка».

Записи сделаны на английском языке, причём отдельные слова различимы не полностью. Поэтому приведённые формулировки представляют собой предварительную расшифровку фотографии, а не дословно подтверждённый текст документа.

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Ранее Стив Уиткофф обсудил итоги переговоров с Владимиром Путиным с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, спецпосланник Дональда Трампа вернулся в Осло 21 октября после более чем трёхчасовой встречи с российским президентом в Константиновском дворце. Беседа со Стёре состоялась прямо в аэропорту и продолжалась около часа, после чего Уиткофф вылетел в США.

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Юрий Лысенко
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