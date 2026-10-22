«Нужно развивать успех»: Что Уиткофф записал на встрече с Путиным в Петербурге

Рукописные заметки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа попали в объектив фотографов во время его встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Снимок есть в распоряжении Life.ru. Судя по частично различимому тексту, американский представитель подготовил несколько тезисов о переговорах по Украине и перспективах дальнейших договорённостей.

На листе можно предположительно разобрать шесть пунктов: «Спасибо — трёхсторонние переговоры».

«Встретился с европейцами».

«Вчера я почувствовал импульс».

«Нужно развивать этот успех».

«Сфокусироваться на трёхстороннем формате».

«Сделка».

Записи сделаны на английском языке, причём отдельные слова различимы не полностью. Поэтому приведённые формулировки представляют собой предварительную расшифровку фотографии, а не дословно подтверждённый текст документа.