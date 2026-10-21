Уиткофф обсудил с премьером Норвегии встречу с Путиным и улетел в США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге прибыл в Норвегию, где встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Беседа продолжалась около часа, после чего американский представитель вылетел в США. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Уиткофф вернулся в Осло 21 октября после визита в Россию. Встреча с норвежским премьером состоялась в аэропорту. Предполагалось, что спецпосланник Дональда Трампа проинформирует Стёре об итогах переговоров с российским президентом.

Утром того же дня Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с Путиным в Константиновском дворце. Переговоры продолжались более трёх часов. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи российский лидер сообщил об освобождении американского гражданина Стивена Хаббарда, осуждённого в России по обвинению в наёмничестве. Перед вылетом Уиткофф встретился с освобождённым американцем в аэропорту Пулково.

Кроме того, Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры России, США и Украины в середине ноября. При этом российский президент возложил ответственность за прежний срыв переговорного процесса на Киев.