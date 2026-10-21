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Регион
Опубликовано 21 октября, 18:04

Надулся и собрался домой? Зеленский отказался ждать Уиткоффа после встречи с Путиным

Зеленский отказался ждать Уиткоффа в Осло после его встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский заявил, что не намерен дожидаться в Осло возвращения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Вместо этого глава Украины собирается вернуться в Киев. Об этом он сообщил в интервью польскому агентству PAP.

«Я не жду Уиткоффа в Осло. Мы должны двигаться дальше. Мы должны возвращаться на Украину. Посмотрим, какими будут результаты», — заявил Зеленский.

По его словам, информацию об итогах российско-американских переговоров получит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который планирует встретиться с американским спецпосланником. При этом Зеленский подчеркнул, что стороны продолжают поддерживать постоянную связь.

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Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф прилетел в Осло после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В норвежской столице американский представитель планирует встретиться с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и обсудить итоги визита в Россию.

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Наталья Демьянова
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