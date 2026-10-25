«После 4 ноября»: Ушаков назвал новый ориентир для переговоров России, США и Украины
Ушаков: Россия готова к переговорам с США и Украиной после 4 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия готова вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной после 4 ноября, когда в стране отметят День народного единства. Такой временной ориентир обозначил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», — пояснил представитель Кремля.
Как сообщал Life.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что предстоящие переговоры планируется провести в трёхстороннем формате. Основной площадкой рассматривается Абу-Даби, а участие европейских представителей на первоначальном этапе не предусмотрено. В Кремле при этом не исключают их подключения к дальнейшим обсуждениям.
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