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Опубликовано 25 октября, 12:45

«После 4 ноября»: Ушаков назвал новый ориентир для переговоров России, США и Украины

Ушаков: Россия готова к переговорам с США и Украиной после 4 ноября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия готова вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной после 4 ноября, когда в стране отметят День народного единства. Такой временной ориентир обозначил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», — пояснил представитель Кремля.

Путин назвал главную тему предстоящих переговоров России, США и Украины
Путин назвал главную тему предстоящих переговоров России, США и Украины

Как сообщал Life.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что предстоящие переговоры планируется провести в трёхстороннем формате. Основной площадкой рассматривается Абу-Даби, а участие европейских представителей на первоначальном этапе не предусмотрено. В Кремле при этом не исключают их подключения к дальнейшим обсуждениям.

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Николь Вербер
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