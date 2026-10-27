Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 13:13

Зеленский обсуждает с лидерами Европы возможность их прямых переговоров с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou

Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной возможность контактов лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным. Продолжающееся общение подтвердил советник по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНИАН.

Представителя офиса Зеленского попросили уточнить, связывался ли тот с европейскими партнёрами по поводу их возможных переговоров с российским лидером. Литвин дал понять, что консультации идут прямо сейчас. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении и достигнуты ли какие-либо договорённости.

«Сейчас как раз разговаривают», — ответил он.

«Зеленского вычеркнули»: Экс-помощник Кучмы раскрыл последствия тайной встречи Киева и команды Трампа в Осло
«Зеленского вычеркнули»: Экс-помощник Кучмы раскрыл последствия тайной встречи Киева и команды Трампа в Осло

Ранее сообщалось, что запланированная на 27–28 октября поездка Владимира Зеленского в Брюссель может не состояться: в Киеве пока не подтверждают визит. Как сообщает советник Дмитрий Литвин, причина — корректировка планов американской стороны. Представитель офиса Зеленского пояснил, что визит не подтверждают именно из-за этого.

Больше новостей о дипломатии, международных переговорах и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar