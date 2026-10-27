Зеленский обсуждает с лидерами Европы возможность их прямых переговоров с Путиным

Владимир Зеленский обсуждает с европейской стороной возможность контактов лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным. Продолжающееся общение подтвердил советник по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНИАН.

Представителя офиса Зеленского попросили уточнить, связывался ли тот с европейскими партнёрами по поводу их возможных переговоров с российским лидером. Литвин дал понять, что консультации идут прямо сейчас. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении и достигнуты ли какие-либо договорённости.

«Сейчас как раз разговаривают», — ответил он.

Ранее сообщалось, что запланированная на 27–28 октября поездка Владимира Зеленского в Брюссель может не состояться: в Киеве пока не подтверждают визит. Как сообщает советник Дмитрий Литвин, причина — корректировка планов американской стороны. Представитель офиса Зеленского пояснил, что визит не подтверждают именно из-за этого.