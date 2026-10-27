«Зеленского вычеркнули»: Экс-помощник Кучмы раскрыл последствия тайной встречи Киева и команды Трампа в Осло

Вашингтон больше не намерен считаться с позицией Киева при обсуждении условий завершения украинского конфликта. Такой прогноз после переговоров в Осло сделал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политолог резко раскритиковал встречу Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По мнению Соскина, переговоры закончились для украинского руководства провалом, а Дональд Трамп теперь будет принимать решения без оглядки на Киев.

Более того, экс-помощник Кучмы предположил, что американский лидер не позволит Зеленскому участвовать в дальнейшем обсуждении урегулирования.

Сами консультации прошли 20 октября. Зеленский лично участвовал во встрече в Осло, а Кушнер подключился к обсуждению по видеосвязи из-за болезни. За столом переговоров также находились европейские представители. Позднее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что стороны обменялись предложениями по возможному мирному соглашению.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже 21 октября Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский спецпосланник представил российской стороне результаты консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. В Кремле подтвердили получение этих предложений, однако об окончательных договорённостях тогда не сообщалось.

После поездки в Россию Уиткофф вернулся в норвежскую столицу, где обсудил итоги встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об оптимистичном настрое спецпосланника. При этом российская сторона сдержанно оценила привезённые американцем инициативы.

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обозначил новые сроки возможных трёхсторонних переговоров: Москва готова вернуться к ним после 4 ноября, а одной из площадок рассматривается Абу-Даби. Уже 26 октября стало известно, что Киев и Вашингтон пытаются ускорить проведение встречи. Одновременно под вопросом оказалась поездка Зеленского в Брюссель на переговоры с представителями США, Евросоюза и НАТО — из-за изменения планов американской стороны.