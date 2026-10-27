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Регион
Опубликовано 27 октября, 09:38

«Зеленского вычеркнули»: Экс-помощник Кучмы раскрыл последствия тайной встречи Киева и команды Трампа в Осло

Соскин: США могут перестать учитывать мнение Киева после встречи в Осло

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вашингтон больше не намерен считаться с позицией Киева при обсуждении условий завершения украинского конфликта. Такой прогноз после переговоров в Осло сделал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политолог резко раскритиковал встречу Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По мнению Соскина, переговоры закончились для украинского руководства провалом, а Дональд Трамп теперь будет принимать решения без оглядки на Киев.

Более того, экс-помощник Кучмы предположил, что американский лидер не позволит Зеленскому участвовать в дальнейшем обсуждении урегулирования.

Сами консультации прошли 20 октября. Зеленский лично участвовал во встрече в Осло, а Кушнер подключился к обсуждению по видеосвязи из-за болезни. За столом переговоров также находились европейские представители. Позднее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что стороны обменялись предложениями по возможному мирному соглашению.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже 21 октября Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский спецпосланник представил российской стороне результаты консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. В Кремле подтвердили получение этих предложений, однако об окончательных договорённостях тогда не сообщалось.

После поездки в Россию Уиткофф вернулся в норвежскую столицу, где обсудил итоги встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал об оптимистичном настрое спецпосланника. При этом российская сторона сдержанно оценила привезённые американцем инициативы.

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25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обозначил новые сроки возможных трёхсторонних переговоров: Москва готова вернуться к ним после 4 ноября, а одной из площадок рассматривается Абу-Даби. Уже 26 октября стало известно, что Киев и Вашингтон пытаются ускорить проведение встречи. Одновременно под вопросом оказалась поездка Зеленского в Брюссель на переговоры с представителями США, Евросоюза и НАТО — из-за изменения планов американской стороны.

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Милена Скрипальщикова
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