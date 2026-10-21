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Регион
Опубликовано 21 октября, 17:57

Уиткофф прилетел в Осло после переговоров с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Осло после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В норвежской столице американский представитель намерен встретиться с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и обсудить итоги визита в Россию.

Ранее глава норвежского правительства сообщил, что ожидает возвращения Уиткоффа из Петербурга уже 21 октября. Стёре выразил надежду, что сможет получить от американского переговорщика информацию о результатах его встречи с Путиным.

Переговоры российского президента и спецпосланника Дональда Трампа состоялись в Константиновском дворце. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Как сообщал Life.ru, с российской стороны в переговорах также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне визита в Россию Уиткофф участвовал в консультациях в Осло с Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Среди участников были премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Стороны обсуждали гарантии безопасности Украины, территориальные вопросы и перспективы дальнейших переговоров.

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Наталья Демьянова
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