Уиткофф прилетел в Осло после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Осло после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В норвежской столице американский представитель намерен встретиться с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и обсудить итоги визита в Россию.

Ранее глава норвежского правительства сообщил, что ожидает возвращения Уиткоффа из Петербурга уже 21 октября. Стёре выразил надежду, что сможет получить от американского переговорщика информацию о результатах его встречи с Путиным.

Переговоры российского президента и спецпосланника Дональда Трампа состоялись в Константиновском дворце. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Как сообщал Life.ru, с российской стороны в переговорах также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.