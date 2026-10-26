Планы США поставили под вопрос визит Зеленского в Брюссель

Запланированная на 27–28 октября поездка Владимира Зеленского в Брюссель оказалась под вопросом из-за изменения планов американской стороны. Украинская делегация собиралась провести переговоры с представителями США, Евросоюза и НАТО, однако теперь в Киеве не могут подтвердить визит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина.

«Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны», — пояснил представитель офиса Зеленского.

Ещё 25 октября украинский лидер анонсировал встречу в бельгийской столице с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте, представителей Вашингтона и руководства ЕС. Основными темами должны были стать гарантии безопасности, перспективы мирного урегулирования и вступление Украины в Евросоюз.

По словам Зеленского, первоначально планировался короткий обмен информацией, однако после визита американской делегации в Санкт-Петербург формат решили расширить. Предполагалось, что участники проведут более обстоятельные консультации по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Новый этап дипломатических контактов начался 20 октября с переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Зеленским и европейскими представителями в Осло. На следующий день американский представитель встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Беседа продолжалась более трёх часов. Стороны обсудили возможности мирного урегулирования, в том числе возобновление переговоров России, США и Украины.

25 октября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова вернуться к трёхсторонним консультациям после 4 ноября. Основной площадкой рассматривается Абу-Даби. Встречу планируют провести на экспертном уровне без участия европейских представителей на первоначальном этапе. Состав российской делегации определит Путин.

При этом Ушаков предупредил, что первый раунд переговоров, вероятнее всего, будет носить «пристрелочный» характер и не приведёт к немедленному решению основных разногласий. Одним из центральных вопросов остаются гарантии безопасности после завершения конфликта. Предыдущие встречи делегаций в Абу-Даби в январе и феврале 2026 года позволили договориться об обмене военнопленными, однако согласовать основные условия урегулирования тогда не удалось.