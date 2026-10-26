Территории — только с Путиным: Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Владимир Зеленский допустил обсуждение территориальных вопросов с Россией в рамках мирного урегулирования, однако поставил условие: такие переговоры должны проходить исключительно на уровне лидеров государств. При этом Киев не соглашается на предлагаемый американской стороной обмен территориями. Об этом Зеленский рассказал в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По его словам, представители Вашингтона уже давно предлагают различные варианты территориальных договорённостей. Американская сторона использует для обозначения подобных инициатив термин land swaps, подразумевающий обмен территориями.

«Мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению. Если территориальный вопрос, то на уровне лидеров. Другие вопросы — на уровне технических групп», — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос территорий остаётся для Киева одной из принципиальных позиций на переговорах. В то же время украинская сторона допускает обсуждение американских предложений в рамках дальнейшего дипломатического процесса.

Отдельно Зеленский обозначил вопросы, по которым Киев не намерен идти на уступки. Среди них — нейтральный статус Украины и ограничения численности её вооружённых сил. По его словам, условия гарантий безопасности также не могут определяться исключительно российской стороной.

Вернуться к обсуждению мирных инициатив планируется уже в ноябре. Ожидается, что представители России, США и Украины проведут новый раунд консультаций, одной из возможных площадок которого станет Абу-Даби. При этом территориальные вопросы Зеленский предлагает оставить для последующих переговоров на высшем уровне.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский допустил заключение мирного соглашения с Россией при сохранении нынешней линии фронта. В интервью Fox News украинский лидер согласился рассмотреть вариант заморозки боевых действий на текущих позициях, даже если Киев фактически сохранит контроль лишь примерно над тремя четвертями территории страны. При этом речь не шла о юридическом признании утраты регионов. Заявление прозвучало после консультаций американской делегации с украинскими и европейскими представителями в Осло и визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным.