Зима близко: Киев просит Россию ускорить переговоры из-за приближения холодов

Украина и США пытаются добиться переноса трёхсторонних переговоров с Россией на более ранний срок, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского.

Изначально встречу представителей трёх стран в Абу-Даби планировали провести во второй декаде ноября. Однако теперь украинская и американская стороны рассчитывают убедить Москву сесть за стол переговоров хотя бы на неделю раньше.

По данным издания, представители Вашингтона поначалу не понимали, почему Киев придаёт такое значение нескольким дням. Украинская сторона объяснила свою настойчивость риском серьёзных проблем с энергоснабжением в зимние месяцы.

«Когда у тебя нет света, воды или отопления, то все дни имеют значение», — пояснил собеседник издания из команды Зеленского.