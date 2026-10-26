Зима близко: Киев просит Россию ускорить переговоры из-за приближения холодов
УП: Украина и США хотят начать переговоры с Россией на неделю раньше
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина и США пытаются добиться переноса трёхсторонних переговоров с Россией на более ранний срок, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского.
Изначально встречу представителей трёх стран в Абу-Даби планировали провести во второй декаде ноября. Однако теперь украинская и американская стороны рассчитывают убедить Москву сесть за стол переговоров хотя бы на неделю раньше.
По данным издания, представители Вашингтона поначалу не понимали, почему Киев придаёт такое значение нескольким дням. Украинская сторона объяснила свою настойчивость риском серьёзных проблем с энергоснабжением в зимние месяцы.
«Когда у тебя нет света, воды или отопления, то все дни имеют значение», — пояснил собеседник издания из команды Зеленского.
Новый этап дипломатических контактов начался 20 октября со встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Зеленским в Осло. Уже на следующий день американский представитель провёл переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По итогам встречи помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить трёхсторонний диалог в ноябре. 25 октября он уточнил, что Россия готова приступить к консультациям после 4 ноября. Предстоящая встреча должна пройти на экспертном уровне, а состав российской делегации определит Путин. Участие европейских представителей на первоначальном этапе не предусмотрено.
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