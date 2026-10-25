Зеленский хочет потребовать энергетического перемирия на переговорах с Россией

Киев намерен предложить России и США обсудить энергетическое перемирие и прекращение ударов по судоходству на предстоящих переговорах в ноябре. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, украинская сторона рассчитывает добиться конкретных договорённостей о прекращении атак на энергетические объекты и обеспечении безопасности морских перевозок. В частности, Киев заинтересован в восстановлении полноценного экспорта зерна и беспрепятственном импорте необходимых товаров.

Ещё одной темой экс-комик Зеленский назвал обмен военнопленными по принципу «всех на всех». При этом главным результатом переговоров он считает подготовку трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины, на которой можно было бы принять решения о завершении конфликта.

Ранее Москва подтвердила готовность возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом во второй декаде ноября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил об этом спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге. Российская сторона обозначила главной темой будущих консультаций создание системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта.

Вместе с тем Москва выступает против отдельных временных перемирий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября подчеркнул, что России нужен полноценный мир, а не краткосрочное прекращение огня. Ранее в Кремле также заявляли, что частичные договорённости по Чёрному морю не способны заменить комплексное урегулирование.

Ранее Life.ru сообщал, что первый раунд возобновлённых переговоров России, США и Украины может носить «пристрелочный» характер. Такое мнение высказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, добиться серьёзных решений за одну встречу вряд ли удастся. Консультации предварительно планируются в Абу-Даби, однако окончательная дата пока не согласована.