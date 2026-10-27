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Опубликовано 27 октября, 13:42

Путин сообщил Стуббу и Стёре о начале гуманитарной операции в Алёшках

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Путин сообщил лидерам Финляндии и Норвегии о начале гуманитарной операции в районе Алёшек. Подробности телефонного разговора с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стёре раскрыла пресс-служба Кремля.

Миссия проводится при посредничестве США. Для её осуществления на Херсонском направлении ввели временный «режим тишины», о чём российский президент также проинформировал собеседников.

Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным по Украине
Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным по Украине

Ранее Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Контакты состоялись на фоне активизации дипломатических усилий вокруг Украины.

Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

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Юлия Сафиулина
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