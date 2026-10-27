Путин сообщил Стуббу и Стёре о начале гуманитарной операции в Алёшках
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Владимир Путин сообщил лидерам Финляндии и Норвегии о начале гуманитарной операции в районе Алёшек. Подробности телефонного разговора с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стёре раскрыла пресс-служба Кремля.
Миссия проводится при посредничестве США. Для её осуществления на Херсонском направлении ввели временный «режим тишины», о чём российский президент также проинформировал собеседников.
Ранее Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Контакты состоялись на фоне активизации дипломатических усилий вокруг Украины.
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