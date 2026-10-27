Путин сообщил Стуббу и Стёре о начале гуманитарной операции в Алёшках

Владимир Путин сообщил лидерам Финляндии и Норвегии о начале гуманитарной операции в районе Алёшек. Подробности телефонного разговора с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стёре раскрыла пресс-служба Кремля.

Миссия проводится при посредничестве США. Для её осуществления на Херсонском направлении ввели временный «режим тишины», о чём российский президент также проинформировал собеседников.

Ранее Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Контакты состоялись на фоне активизации дипломатических усилий вокруг Украины.