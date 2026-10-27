Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре самостоятельно выступили инициаторами телефонного разговора с Владимиром Путиным. Перед звонком российскому лидеру они провели консультации с украинской стороной. Подробности переговоров 27 октября раскрыла канцелярия президента Финляндии.

Разговор состоялся по инициативе Хельсинки и Осло и стал продолжением дипломатических консультаций, прошедших 20 октября в норвежской столице. Главной целью было напрямую передать российскому президенту сообщения, касающиеся дальнейших усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Особое внимание участники уделили предстоящим встречам в Абу-Даби. Стубб и Стёре подчеркнули необходимость завершения боевых действий и возобновления переговорного процесса. При этом оба политика подтвердили, что Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Киев.

В канцелярии финского президента отдельно отметили, что лидеры двух государств выступали исключительно от имени своих стран, а не всей Европы. Во время беседы они также затронули вопросы стабильности и безопасности в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

Стубб охарактеризовал разговор с Путиным как прямой и содержательный. По его словам, исход украинского конфликта окажет непосредственное влияние на безопасность Финляндии, Норвегии и других европейских государств. Именно поэтому для прекращения боевых действий необходим прямой диалог.

Норвежский премьер, в свою очередь, обратил внимание на масштаб человеческих жертв и разрушений. Стёре подчеркнул, что последствия конфликта будут ощущаться на протяжении нескольких поколений, а потому важнейшей задачей остаётся снижение напряжённости.