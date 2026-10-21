Стубб назвал организацию трёхсторонних переговоров целью Европы

Россия, США и Украина должны провести прямые переговоры по территориальному вопросу, который остаётся одним из главных препятствий на пути к урегулированию конфликта. Организацию такой встречи президент Финляндии Александр Стубб назвал одной из ключевых задач европейской дипломатии, заявив об этом на мероприятии Атлантического общества в Хельсинки.

«Необходимо провести двусторонние или трёхсторонние переговоры, в центре которых будет сложный территориальный вопрос», — подчеркнул финский лидер.

По словам Стубба, участники состоявшихся 20 октября консультаций в Осло пытались сблизить позиции Вашингтона и Киева после публичных разногласий. Во встрече участвовали Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Финский президент также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Уиткофф должен вернуться в Осло. Там европейские и украинские представители рассчитывают обсудить дальнейшие шаги с учётом реакции российской стороны.

Помимо дипломатических усилий, Стубб призвал продолжать поддержку Киева. По его словам, в ближайшие недели «коалиция желающих» может подготовить новый пакет помощи на зимний период. В него планируется включить средства противовоздушной обороны, поддержку энергетической инфраструктуры и дополнительное финансирование.

Отдельно президент Финляндии затронул отношения Европы с США. Он признал, что прежняя модель трансатлантического сотрудничества осталась в прошлом, однако подчеркнул необходимость сохранять взаимодействие с Вашингтоном в военной, дипломатической и административной сферах.

«Возврата к прежним трансатлантическим отношениям не будет. Они изменились, но мы пока не знаем точно, какими станут», — отметил Стубб.

При этом финский лидер заявил, что Россия останется соседом Финляндии и в будущем странам придётся выстраивать отношения. По его словам, Хельсинки не заинтересован в вооружённом столкновении ни с Москвой, ни с каким-либо другим государством.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры России, США и Украины в десятых числах ноября. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам встречи со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. По его словам, стороны подробно обсудили возможность возвращения к переговорному процессу, однако окончательная дата пока не согласована.

Между тем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что рассчитывает на возвращение Уиткоффа в Осло после переговоров в России. Норвежские власти ожидают от представителя Белого дома информации о позиции Москвы, после чего участники консультаций смогут определить дальнейший ход мирного процесса.