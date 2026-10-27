Путин напомнил Стуббу и Стёре о первопричинах конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре изложил российскую оценку ситуации в зоне украинского конфликта. Особое внимание он уделил его первопричинам, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах», — говорится в сообщении.

Трёхсторонний телефонный разговор состоялся 27 октября. Инициаторами контакта выступили Стубб и Стёре, которые перед звонком провели консультации с украинской стороной. Европейские политики находились в Хельсинки.

По информации канцелярии финского президента, собеседники обсуждали перспективы дипломатического урегулирования и безопасность в Балтийском регионе и на Крайнем Севере. Стубб охарактеризовал разговор с Путиным как откровенный и содержательный. Он также признал необходимость прямого диалога с Москвой для завершения конфликта. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.