Стубб назвал откровенным и содержательным состоявшийся разговор с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, завершение конфликта на Украине невозможно без прямого диалога с Москвой. Заявление опубликовано на официальном сайте канцелярии финского президента.

«Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом», — заявил Стубб.

В телефонной беседе, состоявшейся 27 октября, также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Именно финский президент и норвежский премьер выступили инициаторами звонка. Перед разговором они провели консультации с украинской стороной.

Главной темой стали дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта и предстоящие переговоры в Абу-Даби. Стубб и Стёре намеревались напрямую передать Путину сообщения, касающиеся дальнейшего переговорного процесса.

В канцелярии финского президента уточнили, что Стубб и Стёре выступали исключительно от имени своих государств, а не всей Европы. Разговор состоялся из Хельсинки и стал продолжением дипломатических консультаций, прошедших 20 октября в Осло.

Ранее Life.ru сообщал, что Стубб назвал организацию трёхсторонних переговоров России, США и Украины одной из целей европейской дипломатии. Финский президент выступил за продолжение консультаций после встречи в Осло, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта.