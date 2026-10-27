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Опубликовано 27 октября, 13:28

Разговор Путина и Стубба оказался первым в истории их контактов

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент России Владимир Путин 27 октября впервые провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. А с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре российский лидер не общался по телефону более четырёх с половиной лет.

Предыдущий разговор Путина со Стёре состоялся 31 марта 2022 года. Тогда политики обсуждали украинский конфликт и переговоры Москвы с Киевом. Со Стуббом, который возглавил Финляндию в 2024 году, подобных контактов ранее не фиксировалось.

Как сообщал Life.ru, нынешняя беседа состоялась по инициативе европейских политиков. Стубб и Стёре вместе позвонили российскому президенту из Хельсинки. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

Звонок стал продолжением консультаций по Украине, прошедших 20 октября в Осло. Перед разговором с Путиным финская и норвежская стороны также согласовали свои действия с Киевом.

Главной темой стало урегулирование украинского конфликта и возобновление прямых переговоров. Беседа была связана в том числе с подготовкой предстоящих встреч в Абу-Даби.

Стубб охарактеризовал разговор как откровенный и содержательный. По его мнению, завершение конфликта невозможно без прямого диалога. Стёре, в свою очередь, сообщил, что во время беседы поднимался вопрос снижения напряжённости. Оба политика подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Стубб назвал организацию трёхсторонних переговоров целью Европы
Стубб назвал организацию трёхсторонних переговоров целью Европы

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Стёре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после переговоров американского представителя с Путиным. Беседа состоялась 21 октября в аэропорту Осло и продолжалась около часа. Норвежский премьер рассчитывал узнать, к каким результатам привели переговоры Уиткоффа с российским лидером в Санкт-Петербурге. После встречи спецпосланник вылетел в США.

Больше новостей о международных переговорах, отношениях России с европейскими странами и дипломатических инициативах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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