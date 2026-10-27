Разговор Путина и Стубба оказался первым в истории их контактов

Президент России Владимир Путин 27 октября впервые провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. А с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре российский лидер не общался по телефону более четырёх с половиной лет.

Предыдущий разговор Путина со Стёре состоялся 31 марта 2022 года. Тогда политики обсуждали украинский конфликт и переговоры Москвы с Киевом. Со Стуббом, который возглавил Финляндию в 2024 году, подобных контактов ранее не фиксировалось.

Как сообщал Life.ru, нынешняя беседа состоялась по инициативе европейских политиков. Стубб и Стёре вместе позвонили российскому президенту из Хельсинки. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

Звонок стал продолжением консультаций по Украине, прошедших 20 октября в Осло. Перед разговором с Путиным финская и норвежская стороны также согласовали свои действия с Киевом.

Главной темой стало урегулирование украинского конфликта и возобновление прямых переговоров. Беседа была связана в том числе с подготовкой предстоящих встреч в Абу-Даби.

Стубб охарактеризовал разговор как откровенный и содержательный. По его мнению, завершение конфликта невозможно без прямого диалога. Стёре, в свою очередь, сообщил, что во время беседы поднимался вопрос снижения напряжённости. Оба политика подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Стёре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом после переговоров американского представителя с Путиным. Беседа состоялась 21 октября в аэропорту Осло и продолжалась около часа. Норвежский премьер рассчитывал узнать, к каким результатам привели переговоры Уиткоффа с российским лидером в Санкт-Петербурге. После встречи спецпосланник вылетел в США.