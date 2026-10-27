Звонок без спроса: Премьер Дании возмутилась разговором Стубба и Стёре с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с европейскими союзниками. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выразив недовольство самостоятельной инициативой двух политиков.

«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», — приводит слова Фредериксен датская радиостанция DR.

Ранее канцелярия президента Финляндии уточнила, что во время телефонного разговора с Путиным Стубб и Стёре представляли исключительно свои государства, а не Европу в целом. Переговоры состоялись 27 октября по инициативе финского и норвежского лидеров.

До разговора с российским президентом политики провели консультации с украинской стороной. Сам Стубб впоследствии охарактеризовал беседу как откровенную и содержательную, подчеркнув необходимость прямого диалога для урегулирования конфликта на Украине.