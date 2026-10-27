Звонок без спроса: Премьер Дании возмутилась разговором Стубба и Стёре с Путиным
Премьер Дании возмутилась звонком Стубба и Стёре Путину без согласования с Европой
Метте Фредериксен. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с европейскими союзниками. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выразив недовольство самостоятельной инициативой двух политиков.
«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», — приводит слова Фредериксен датская радиостанция DR.
Ранее канцелярия президента Финляндии уточнила, что во время телефонного разговора с Путиным Стубб и Стёре представляли исключительно свои государства, а не Европу в целом. Переговоры состоялись 27 октября по инициативе финского и норвежского лидеров.
До разговора с российским президентом политики провели консультации с украинской стороной. Сам Стубб впоследствии охарактеризовал беседу как откровенную и содержательную, подчеркнув необходимость прямого диалога для урегулирования конфликта на Украине.
Примечательно, что ранее президент Финляндии выступал за согласованный подход к контактам с Москвой. В марте он заявлял, что возобновление политического диалога с Россией необходимо координировать с европейскими союзниками, а не предпринимать такие шаги в одиночку.
Ранее Life.ru сообщал, что Стубб назвал состоявшийся разговор с Путиным откровенным и содержательным. Финский президент подчеркнул необходимость прямого диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.