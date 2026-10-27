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Регион
Опубликовано 27 октября, 13:25

Песков подтвердил разговор Путина и Стубба

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» подтвердил разговор главы государства Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом. Деталями спикер обещал поделиться позже в официальном заявлении.

В телефонной беседе, состоявшейся 27 октября, также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Именно финский президент и норвежский премьер выступили инициаторами звонка. Перед разговором они провели консультации с украинской стороной.

Стубб назвал откровенным и содержательным состоявшийся разговор с Путиным
Стубб назвал откровенным и содержательным состоявшийся разговор с Путиным

Главной темой стали дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта и предстоящие переговоры в Абу-Даби. Стубб и Стёре намеревались напрямую передать Путину сообщения, касающиеся дальнейшего переговорного процесса. Подробнее — в материале Life.ru по итогам переговоров лидеров России, Финляндии и Норвегии.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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