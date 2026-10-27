Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 16:05

Стёре: Телефонный разговор с Путиным и Стуббом длился 1,5 часа вместо 20 минут

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и финским лидером Александером Стуббом продлился полтора часа, хотя изначально на него отводили всего 20 минут. Об этом рассказал глава норвежского правительства журналистам в Хельсинки.

В беседе с телерадиокомпанией NRK Стёре назвал переговоры содержательными и затронувшими важные вопросы. По его словам, участники изложили свои позиции по обсуждаемым темам.

«Здравый смысл возвращается в умы»: В Совфеде оценили звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
«Здравый смысл возвращается в умы»: В Совфеде оценили звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

Напомним, инициаторами телефонного разговора 27 октября выступили сами Стубб и Стёре. Перед звонком они провели консультации с украинской стороной. Для финского президента это был первый разговор с Путиным, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером более четырёх лет. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в первой половине ноября в Абу-Даби. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Финляндия
  • Норвегия
  • Александр Стубб
  • Путин
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar