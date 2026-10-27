Стёре: Телефонный разговор с Путиным и Стуббом длился 1,5 часа вместо 20 минут

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и финским лидером Александером Стуббом продлился полтора часа, хотя изначально на него отводили всего 20 минут. Об этом рассказал глава норвежского правительства журналистам в Хельсинки.

В беседе с телерадиокомпанией NRK Стёре назвал переговоры содержательными и затронувшими важные вопросы. По его словам, участники изложили свои позиции по обсуждаемым темам.