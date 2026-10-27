Стёре: Телефонный разговор с Путиным и Стуббом длился 1,5 часа вместо 20 минут
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и финским лидером Александером Стуббом продлился полтора часа, хотя изначально на него отводили всего 20 минут. Об этом рассказал глава норвежского правительства журналистам в Хельсинки.
В беседе с телерадиокомпанией NRK Стёре назвал переговоры содержательными и затронувшими важные вопросы. По его словам, участники изложили свои позиции по обсуждаемым темам.
Напомним, инициаторами телефонного разговора 27 октября выступили сами Стубб и Стёре. Перед звонком они провели консультации с украинской стороной. Для финского президента это был первый разговор с Путиным, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером более четырёх лет. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в первой половине ноября в Абу-Даби. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.
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