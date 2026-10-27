«Здравый смысл возвращается в умы»: В Совфеде оценили звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин приветствовал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. По его мнению, этот контакт свидетельствует о возвращении здравого смысла в умы некоторых европейских политиков.

Разговор состоялся по инициативе европейской стороны. Сам факт такого звонка сенатор в беседе с «Газетой.ru» назвал позитивным сигналом. Однако собеседник газеты подчеркнул: важно не только само движение навстречу, но и его продолжение. По его словам, за такими жестами должны последовать конкретные договорённости. Иначе контакт останется лишь символическим шагом.

Ранее стало известно, что финский президент и норвежский премьер созвонились с главой РФ Владимиром Путиным. В Кремле уточнили, что европейские лидеры были инициаторами телефонного разговора. Перед звонком они провели консультации с Украиной. Александр Стубб назвал состоявшийся разговор с Путиным откровенным и содержательным. Финский лидер подчеркнул, что завершение украинского конфликта требует прямого диалога, поскольку его исход непосредственно повлияет на безопасность европейских государств.