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Опубликовано 27 октября, 14:51

«Здравый смысл возвращается в умы»: В Совфеде оценили звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

Сенатор Карасин: Звонок Стубба и Стёре Путину говорит о здравом смысле в Европе

Обложка © Life.ru, © ТАСС / HEIKO JUNGE / POOL

Обложка © Life.ru, © ТАСС / HEIKO JUNGE / POOL

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин приветствовал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. По его мнению, этот контакт свидетельствует о возвращении здравого смысла в умы некоторых европейских политиков.

Разговор состоялся по инициативе европейской стороны. Сам факт такого звонка сенатор в беседе с «Газетой.ru» назвал позитивным сигналом. Однако собеседник газеты подчеркнул: важно не только само движение навстречу, но и его продолжение. По его словам, за такими жестами должны последовать конкретные договорённости. Иначе контакт останется лишь символическим шагом.

Ранее стало известно, что финский президент и норвежский премьер созвонились с главой РФ Владимиром Путиным. В Кремле уточнили, что европейские лидеры были инициаторами телефонного разговора. Перед звонком они провели консультации с Украиной. Александр Стубб назвал состоявшийся разговор с Путиным откровенным и содержательным. Финский лидер подчеркнул, что завершение украинского конфликта требует прямого диалога, поскольку его исход непосредственно повлияет на безопасность европейских государств.

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Главные события международной дипломатии и переговоров по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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