Ушаков: Стубб и Стёре передали Путину желание Зеленского о прямом диалоге
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Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре передали российскому лидеру Владимиру Путину желание Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».
«И норвежский премьер, и президент Финляндии транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем», — сообщил представитель Кремля.
Ушаков уточнил, что основное внимание участники телефонного разговора уделили договорённости о возобновлении трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
20 октября Стубб и Стёре провели в Осло консультации с Зеленским и представителями американской администрации. На следующий день спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в Норвегию и обсудил итоги переговоров со Стёре. А 27 октября финский президент и норвежский премьер по собственной инициативе созвонились с российским лидером.
Между тем Россия, США и Украина договорились возобновить трёхсторонние переговоры в Абу-Даби в первой половине ноября. Главной темой станут вопросы безопасности после завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее назвал предстоящую встречу «пристрелочной», пояснив, что первый раунд консультаций вряд ли принесёт серьёзные решения.
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