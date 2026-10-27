Ушаков: Стубб и Стёре передали Путину желание Зеленского о прямом диалоге

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре передали российскому лидеру Владимиру Путину желание Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».

«И норвежский премьер, и президент Финляндии транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем», — сообщил представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что основное внимание участники телефонного разговора уделили договорённости о возобновлении трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

Между тем Россия, США и Украина договорились возобновить трёхсторонние переговоры в Абу-Даби в первой половине ноября. Главной темой станут вопросы безопасности после завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее назвал предстоящую встречу «пристрелочной», пояснив, что первый раунд консультаций вряд ли принесёт серьёзные решения.