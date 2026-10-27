«Ничего нового»: Лавров не увидел изменений в подходе Европы после звонка Путину
Лавров заявил, что звонок Стубба и Стёре Путину не принёс ничего нового
Обложка © Life.ru
Россия пока не видит изменений в подходе европейских стран к украинскому конфликту, несмотря на возобновление прямых контактов с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.
«Пока мы не видим изменения подхода, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего всё это началось», — сказал министр.
По словам Лаврова, ещё недавно европейские государства отказывались от диалога с российской стороной, однако теперь сами заговорили о необходимости восстановления контактов.
В качестве примера глава МИД привёл телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Как отметил министр, ничего принципиально нового в ходе этих контактов Москва не услышала.
Аналогичную оценку Лавров дал и своей встрече с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, состоявшейся в Нью-Йорке. По его словам, немецкий коллега также не предложил новых подходов к обсуждению украинского урегулирования.
Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стёре состоялись 27 октября по инициативе европейских лидеров. Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. В Хельсинки после разговора заявили о необходимости прямого диалога для достижения мира.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин обсудил со Стуббом и Стёре перспективы урегулирования украинского конфликта. В Кремле подтвердили обмен мнениями, однако подробные условия возможного мирного соглашения в официальном сообщении не раскрывались.