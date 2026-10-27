Стубб заявил, что звонок Путину готовили при участии США и Украины
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Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в которых также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, готовились совместно с США и Украиной. Об этом финский лидер рассказал на пресс-конференции, его слова приводит телерадиокомпания Yle.
По словам Стубба, Хельсинки не намерен обсуждать украинское урегулирование за спиной Киева. Финский президент подчеркнул, что любые подобные контакты должны проходить по согласованию с украинской стороной.
Идея связаться с российским президентом обсуждалась с американскими переговорщиками. Как пояснил Стубб, после консультаций он и Стёре сочли, что наступил подходящий момент для прямого диалога с Москвой.
При этом лидеры Финляндии и Норвегии, по выражению Стубба, «действуют за кулисами, передавая информацию».
Напомним, инициаторами телефонного разговора 27 октября выступили сами Стубб и Стёре. Для финского президента это был первый разговор с Путиным, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером более четырёх лет. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в первой половине ноября в Абу-Даби. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.
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