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Регион
Опубликовано 27 октября, 18:20

Стубб заявил, что звонок Путину готовили при участии США и Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в которых также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, готовились совместно с США и Украиной. Об этом финский лидер рассказал на пресс-конференции, его слова приводит телерадиокомпания Yle.

По словам Стубба, Хельсинки не намерен обсуждать украинское урегулирование за спиной Киева. Финский президент подчеркнул, что любые подобные контакты должны проходить по согласованию с украинской стороной.

Идея связаться с российским президентом обсуждалась с американскими переговорщиками. Как пояснил Стубб, после консультаций он и Стёре сочли, что наступил подходящий момент для прямого диалога с Москвой.

При этом лидеры Финляндии и Норвегии, по выражению Стубба, «действуют за кулисами, передавая информацию».

Стёре: Телефонный разговор с Путиным и Стуббом длился 1,5 часа вместо 20 минут
Стёре: Телефонный разговор с Путиным и Стуббом длился 1,5 часа вместо 20 минут

Напомним, инициаторами телефонного разговора 27 октября выступили сами Стубб и Стёре. Для финского президента это был первый разговор с Путиным, тогда как норвежский премьер не общался с российским лидером более четырёх лет. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Собеседники приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, США и Украины в первой половине ноября в Абу-Даби. При этом Путин подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.

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Вероника Бакумченко
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