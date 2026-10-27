Стубб заявил, что звонок Путину готовили при участии США и Украины

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в которых также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, готовились совместно с США и Украиной. Об этом финский лидер рассказал на пресс-конференции, его слова приводит телерадиокомпания Yle.

По словам Стубба, Хельсинки не намерен обсуждать украинское урегулирование за спиной Киева. Финский президент подчеркнул, что любые подобные контакты должны проходить по согласованию с украинской стороной.

Идея связаться с российским президентом обсуждалась с американскими переговорщиками. Как пояснил Стубб, после консультаций он и Стёре сочли, что наступил подходящий момент для прямого диалога с Москвой.

При этом лидеры Финляндии и Норвегии, по выражению Стубба, «действуют за кулисами, передавая информацию».