Ушаков: Кремль вскоре назовёт дату трёхсторонних переговоров по Украине

Точная дата нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет объявлена в ближайшее время. При этом представители европейских государств приглашений на встречу не получат. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в интервью ИС «Вести».

Представитель Кремля дал понять, что предстоящие консультации сохранят исключительно трёхсторонний формат. Возможность присутствия европейских политиков за столом переговоров пока не рассматривается.

«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — иронично заметил Ушаков.

Отдельно помощник российского лидера прокомментировал заявления Владимира Зеленского о проведении встречи 10 ноября. Подтверждать эту дату он не стал, подчеркнув, что окончательный график дипломатических консультаций пока не согласован. По его словам, конкретные сроки станут известны в скором времени.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль пока не определился с датой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 октября пояснил, что встреча ещё не назначена. При этом Москва рассматривает возможность возобновления диалога в первой половине ноября, а основными темами станут вопросы безопасности после завершения конфликта.