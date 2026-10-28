Гарантии без уступок: Как Зеленский загнал переговоры по Украине в тупик
Sohu: Зеленский хочет гарантий для Украины, но не готов на уступки ради мира
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Китайское издание Sohu считает разногласия по территориям и гарантиям безопасности главными препятствиями для урегулирования украинского конфликта. По оценке исследователя Чжан Хуна, позиции Москвы и Киева остаются несовместимыми, поэтому подготовка новых переговоров пока не даёт оснований рассчитывать на быстрый мир.
«Территориальный вопрос — это тупик», — подчеркнул аналитик, напомнив, что Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и признании Крыма российским, тогда как Киев отвергает территориальные уступки.
Не менее существенны противоречия относительно будущего Украины. Владимир Зеленский добивается от США и Европы гарантий безопасности, сопоставимых с обязательствами участников НАТО. Россия же выступает против сближения соседней страны с альянсом и требует её нейтрального статуса.
Фактически Зеленский хочет гарантий без уступок. Предстоящие контакты России, США и Украины могут помочь договориться об обменах пленными и прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако устранить фундаментальные разногласия за один раунд вряд ли удастся, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что первый раунд возобновлённых переговоров будет носить «пристрелочный» характер. Встречу планируют провести на экспертном уровне в Абу-Даби ориентировочно в десятых числах ноября, однако окончательная дата пока не согласована. Состав российской делегации определит Владимир Путин.