Китайское издание Sohu считает разногласия по территориям и гарантиям безопасности главными препятствиями для урегулирования украинского конфликта. По оценке исследователя Чжан Хуна, позиции Москвы и Киева остаются несовместимыми, поэтому подготовка новых переговоров пока не даёт оснований рассчитывать на быстрый мир.

«Территориальный вопрос — это тупик», — подчеркнул аналитик, напомнив, что Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и признании Крыма российским, тогда как Киев отвергает территориальные уступки.

Не менее существенны противоречия относительно будущего Украины. Владимир Зеленский добивается от США и Европы гарантий безопасности, сопоставимых с обязательствами участников НАТО. Россия же выступает против сближения соседней страны с альянсом и требует её нейтрального статуса.

Фактически Зеленский хочет гарантий без уступок. Предстоящие контакты России, США и Украины могут помочь договориться об обменах пленными и прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако устранить фундаментальные разногласия за один раунд вряд ли удастся, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».