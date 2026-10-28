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Опубликовано 28 октября, 16:12

Гарантии без уступок: Как Зеленский загнал переговоры по Украине в тупик

Sohu: Зеленский хочет гарантий для Украины, но не готов на уступки ради мира

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайское издание Sohu считает разногласия по территориям и гарантиям безопасности главными препятствиями для урегулирования украинского конфликта. По оценке исследователя Чжан Хуна, позиции Москвы и Киева остаются несовместимыми, поэтому подготовка новых переговоров пока не даёт оснований рассчитывать на быстрый мир.

«Территориальный вопрос — это тупик», — подчеркнул аналитик, напомнив, что Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и признании Крыма российским, тогда как Киев отвергает территориальные уступки.

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Не менее существенны противоречия относительно будущего Украины. Владимир Зеленский добивается от США и Европы гарантий безопасности, сопоставимых с обязательствами участников НАТО. Россия же выступает против сближения соседней страны с альянсом и требует её нейтрального статуса.

Фактически Зеленский хочет гарантий без уступок. Предстоящие контакты России, США и Украины могут помочь договориться об обменах пленными и прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако устранить фундаментальные разногласия за один раунд вряд ли удастся, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

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Россию и США предупредили о планах ЕС сорвать договорённости по Украине

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что первый раунд возобновлённых переговоров будет носить «пристрелочный» характер. Встречу планируют провести на экспертном уровне в Абу-Даби ориентировочно в десятых числах ноября, однако окончательная дата пока не согласована. Состав российской делегации определит Владимир Путин.

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Борис Эльфанд
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