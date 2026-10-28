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Опубликовано 28 октября, 13:00

«Как бы досадно это ни звучало»: Зеленский ревниво ноет об «экономическом браке» России и США

Зеленский заявил, что Россия может предложить США «экономический брак»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Россия способна предложить Соединённым Штатам настолько привлекательное экономическое сотрудничество, что оно может перерасти в своеобразный «брак». Такую возможность признал Владимир Зеленский, комментируя договорённости Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива. Его слова приводит РБК-Украина.

По мнению Зеленского, дизельная сделка может стать лишь первым шагом к расширению российско-американских экономических связей. Следующими направлениями сотрудничества он назвал поставки газа и удобрений, вопросы замороженных активов, а также возможное снятие санкций с отдельных лиц и организаций.

Особое внимание украинский политик обратил на природные богатства России. Он признал, что Москва располагает серьёзными ресурсами, запасами и возможностями централизованного управления ими, благодаря чему способна заинтересовать Вашингтон масштабными предложениями.

«Они могут действительно предложить Америке своеобразный «экономический брак» — как бы досадно это ни звучало», — сказал Зеленский.

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Ранее Life.ru рассказывал о планах Вашингтона предложить России новые экономические стимулы. Администрация Трампа рассматривает возможность более широкого восстановления экономических отношений с Москвой после урегулирования конфликта на Украине. Дизельная сделка, как утверждали источники газеты, стала частью этой стратегии.

Главные решения мировых лидеров, международные переговоры и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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